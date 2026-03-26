26/ 03/ 2026 15:17

Cámara revela momento en que mujer atropella a carabinero al intentar evadir fiscalización

En Huechuraba un carabinero fue arrastrado por casi 100 metros por una conductora que eludió una fiscalización. En el vehículo viajaban la protagonista de la arriesgada maniobra, otras dos mujeres y un menor de 4 años. El funcionario alcanzó a realizar siete disparos en el capó del auto antes de caer y golpearse en la cabeza para luego ser trasladado al Hospital de Carabineros. El vehículo fue encontrado, pero aún está prófuga la conductora.