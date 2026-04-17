17/ 04/ 2026 07:47

Alerta por nuevo método de asaltos: Bandas se bajan en paraderos de buses RED y roban a quienes esperan transporte

Una nueva modalidad de robo se ha registrado en las comunas de Puente Alto, Cerro Navia y San Bernardo, donde bandas delictuales se trasladan en vehículos y se detienen en paraderos de buses RED, descendiendo y asaltando en grupo a quienes esperan transporte. Los antisociales realizan los delitos a primera hora de la mañana, cuando las personas aún están sin luz de día, intentando llegar a sus trabajos.