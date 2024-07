“No es algo para mí”: Tomás Vodanovic explicó por qué no le gustaría ser presidente de Chile - Chilevisión

El alcalde de Maipú entregó las razones de por qué cree que no sería "un buen presidente" para el país. También, contó por qué no "carretea" en discos.

El alcade de Maipú, Tomás Vodanovic, reveló las razones de por qué no le gustaría ser presidente de Chile y explicó que para el cargo se necesitan "habilidades específicas".

El edil participó del podcast Nada que perder, del periodista de Chilevisión Roberto Cox, espacio en el que fue consultado por la posibilidad de ser mandatario.

Tomás Vodanovic no quiere ser presidente de Chile

"Yo siento que no es algo para mí", aseguró de inmediato para luego lanzar una analogía que explica su decisión.

"No todos los que juegan fútbol quieren ser entrenadores, no a todos los que les gusta la política quieren ser necesariamente presidentes de la República", continuó.

Tras eso, argumentó que llegar a La Moneda "es un cargo que tiene características muy determinadas, muy específicas, muy exigentes".

"Se requieren habilidades muy particulares que yo creo no tener (...) yo creo que soy un buen alcalde, me sale bien la pega, tengo habilidades para hacerla de alguna forma... no creo que sea un buen presidente ni es algo que me gustaría ser", fue parte de lo que contó.

Tomás Vodanovic no "carretea" en discos

En la conversación, el alcalde también fue consultado por si "carretea" en algún lugar o si prefiere juntarse con sus amigos en privado.

"Hay gente que me dice 'haz tu vida normal, si la gente tiene que entender que puedes ser alcalde, pero también ir a bailar a una discoteque'", comenzó.

"En la vida hay momentos para todo y no sé. Igual encuentro que es raro ir a una disco de alcalde (...) el alcalde dando vueltas con un vaso (....) me cuido, prefiero ir a espacios más resguardados", fue parte de su explicación.