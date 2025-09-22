 AHORA | Reportan corte de luz en Santiago Centro y San Joaquín - Chilevisión
22/09/2025 11:08

AHORA | Reportan corte de luz en Santiago Centro y San Joaquín

Desde Enel informaron que se encuentran trabajando para lograr la reposición total del servicio.

Publicado por CHV Noticias

Enel informó la mañana de este lunes de un corte de suministro eléctrico que está afectando a las comunas de Santiago y San Joaquín. 

En específico, el sector afectado por la interrupción en Santiago corresponde al ubicado entre las calles Juan Martínez de Rozas hasta Gorbea.

Según indicaron desde la entidad, “hasta el momento se registra un 22% de clientes inicialmente afectados ya normalizados”.

En San Joaquín en tanto, el corte afecta el sector de Avenida Vicuña Mackenna hasta Lira.

Revisa aquí los sectores:


Santiago

San Joaquín

