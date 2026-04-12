AHORA | Incendio afecta a hotel en Viña del Mar: Cuatro personas evacuadas

La emergencia obligó a que nueve compañías y cerca de 100 bomberos se movilizaran a combatir la propagación de las llamas.

Durante la tarde de este sábado se reportó un incendio al interior de un hotel en la ciudad de Viña del Mar.

La emergencia obligó a que nueve compañías y cerca de 100 bomberos se movilizaran a combatir la propagación de las llamas.

El comandante del cuerpo de bomberos de Viña del Mar, Héctor Cáceres, señaló que en el lugar permanecían cuatro personas que debieron ser evacuadas.





Evacúan a cuatro personas por incendio en hotel de Viña del Mar

De acuerdo a información preliminar entregada por bomberos, dos adultos y dos menores de edad fueron rescatados y asistidos por personal SAMU producto de la emergencia.

En la misma línea, el comandante Cáceres detalló que el incendio se produjo en el tercer piso del hotel.

Tras acudir al operativo, la mayor de Carabineros Jimena Oñate Silva aseguró que “bomberos actuó efectuando el rescate en altura, resultando exitoso“.

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