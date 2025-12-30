La Entrevista | Capítulo 69 | Constanza del Río - Chilevisión

Hoy, en La Entrevista, recibimos a Constanza del Río, una mujer que dedica su vida a una tarea: el reencuentro de familias separadas a causa del tráfico de niños. Nació en 1973, pero recién cuando tenía 39 años, sus padres le contaron que era adoptada. A raíz de esa experiencia, comenzó a buscar a su familia de origen, en 2014 creó una organización de ayuda para casos como el suyo, y a través de su sitio web, progenitores e hijos o hijas hoy comienzan el camino para reencontrarse con sus familias. La ONG "Nos Buscamos" ha logrado más de 650 reencuentros, y más de 8 mil casos reportados.