 La Entrevista | Capítulo 69 | Constanza del Río - Chilevisión
Minuto a minuto
Fiscalía solicita 23 años de cárcel para Cathy Barriga por delitos de corrupción en Maipú Llegan restos de bombero mártir de Litueche al Servicio Médico Legal: Fue despedido por voluntarios Sucedió otra vez: Gendarmería confirma liberación por error de imputado que debía cumplir prisión preventiva Contraloría resolvió destituir a alcalde de Vichuquén por conducción de vehículo fiscal en estado de ebriedad Así fue el momento en que ministro Elizalde y comité evacuaron Senapred tras activación de alarma
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
30/12/2025 12:48

La Entrevista | Capítulo 69 | Constanza del Río

Hoy, en La Entrevista, recibimos a Constanza del Río, una mujer que dedica su vida a una tarea: el reencuentro de familias separadas a causa del tráfico de niños. Nació en 1973, pero recién cuando tenía 39 años, sus padres le contaron que era adoptada. A raíz de esa experiencia, comenzó a buscar a su familia de origen, en 2014 creó una organización de ayuda para casos como el suyo, y a través de su sitio web, progenitores e hijos o hijas hoy comienzan el camino para reencontrarse con sus familias. La ONG "Nos Buscamos" ha logrado más de 650 reencuentros, y más de 8 mil casos reportados.

Lo más visto

Así fue el momento en que ministro Elizalde y comité evacuaron Senapred tras activación de alarma

Mientras se daba un punto de prensa por los incendios forestales en el país, el ministro del Interior y el resto de la comitiva debieron abandonar el lugar debido a la activación de una alarma.

30/12/2025

Cecilia Gutiérrez destapa listado completo de los humoristas de Viña 2026: Se presentarán en este orden

La periodista de Primer Plano dio a conocer los nombres de los seis comediantes que se subirán a la Quinta Vergara en el Festival de Viña 2026.

30/12/2025

Registro muestra cómo un helicóptero rescata a excursionista en medio de incendio en San Carlos de Apoquindo

Tras dar aviso a la policía, personal especializado concurrió en helicóptero y la auxilió.

30/12/2025

Temperaturas sobre 35°: Anticipan que este será el Año Nuevo más caluroso en lo que va de siglo

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, anticipa que la celebración de este Año Nuevo estará marcada como una de las más calurosas en lo que va de siglo XXI.

30/12/2025
Publicidad