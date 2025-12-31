La Entrevista | Capítulo 74 | Teresa Paneque - Chilevisión

Hoy en La Entrevista, Macarena Pizarro conversó con la joven y destacada científica nacional, Teresa Paneque, doctora en Astronomía de la Universidad de Leiden y actualmente investigadora independiente en la Universidad de Michigan. Se convirtió en la primera chilena investigadora de postgrado en recibir el prestigioso premio Eric and Wendy Schmidt, considerado el "Óscar" de la investigación científica que premia los trabajos creativos que conectan la ciencia con la sociedad. Su labor de divulgadora científica presente en redes sociales, también la ha plasmado en diversas publicaciones.