 La Entrevista | Capítulo 74 | Teresa Paneque - Chilevisión
Minuto a minuto
FOTOS | Impactante columna de humo negro cubre sectores de Santiago tras incendio en bodegas Proyecto busca eliminar la renovación de licencias hasta los 65 años: ¿En qué consiste? VIDEO | Densa columna de humo cubre el cielo: Incendio de gran magnitud en bodegas de Lo Espejo Quién es NES, el productor musical urbano que cumple prisión preventiva tras denuncia por secuestro Cathy Barriga rechaza acuerdo con Fiscalía y confirma que irá a juicio: “Se puede demostrar mi inocencia”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
31/12/2025 16:26

La Entrevista | Capítulo 74 | Teresa Paneque

Hoy en La Entrevista, Macarena Pizarro conversó con la joven y destacada científica nacional, Teresa Paneque, doctora en Astronomía de la Universidad de Leiden y actualmente investigadora independiente en la Universidad de Michigan. Se convirtió en la primera chilena investigadora de postgrado en recibir el prestigioso premio Eric and Wendy Schmidt, considerado el "Óscar" de la investigación científica que premia los trabajos creativos que conectan la ciencia con la sociedad. Su labor de divulgadora científica presente en redes sociales, también la ha plasmado en diversas publicaciones.

Lo más visto

Quiebres amorosos que marcaron el 2025: Las rupturas más comentadas del año

Separaciones inesperadas, comunicados en redes sociales y relaciones que parecían sólidas llegaron a su fin durante 2025, generando sorpresa y debate entre seguidores y el mundo del espectáculo.

29/12/2025

Quién es NES, el productor musical urbano que cumple prisión preventiva tras denuncia por secuestro

Ha trabajado con artistas como Cris MJ, Julianno Sosa y Standly y cuenta con éxitos con millonarias cifras en streaming. Hoy cumple la medida catuelar tras ser acusado de retener por 24 horas y torturar a uno de sus trabajadores.

31/12/2025

Los famosos que fallecieron en 2025: Las despedidas que marcaron el año en Chile y el mundo

El mundo del espectáculo, la música, la televisión y el deporte despidió este 2025 a figuras que marcaron generaciones, dejando un legado imborrable en la cultura popular y en la memoria de sus seguidores.

31/12/2025

Calendario de feriados 2026 en Chile: Revisa todas las fechas y cuáles son irrenunciables

Para muchos, estos días significan oportunidades de aprovechar puentes largos y escapadas de fin de semana. Aquí te contamos el listado completo del año.

31/12/2025
Publicidad