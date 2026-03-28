28/ 03/ 2026 15:33

Joven de 18 años queda grave tras ser atropellado y golpeado afuera de centro nocturno en Temuco

La madrugada de este viernes se registró una violenta pelea a las afueras de una discoteque en Temuco, en la que uno de los involucrados, un joven de 18 años, terminó atropellado y, posteriormente, golpeado en reiteradas ocasiones en el suelo, quedando en estado grave producto de sus lesiones. Ante este ataque, personal de Carabineros logró la detención de dos sujetos implicados en el homicidio frustrado: un hombre de 18 años con antecedentes penales y otro de 19 años, quien fue captado agrediendo directamente a la víctima.