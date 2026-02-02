 ¿Por qué aparecieron cuatro lunas en San Petersburgo?: Explican extraño fenómeno ocurrido en Rusia - Chilevisión
"Si él sale yo amanezco muerta": Cristal Aguilera teme por su seguridad tras huelga en la cárcel de "Guatón" Beltrán "Amenaza inminente a viviendas": Senapred declara alerta roja en la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal El importante cambio que le espera al Paseo Bandera: Estará listo este 2026 Más de 100 temblores: Senapred detecta enjambre sísmico en Volcán Tupungatito Contraloría detecta licencias de funcionarios por 8 años y espera de hasta 18 horas por atención en el Hospital San José
02/02/2026 15:51

¿Por qué aparecieron cuatro lunas en San Petersburgo?: Explican extraño fenómeno ocurrido en Rusia

Mucho asombro vivieron los ciudadanos de la ciudad rusa de San Petersburgo por la aparición de cuatro lunas la noche de este 1 de febrero, sin embargo, todo se trató de una ilusión óptica. Esta se dio por el frío extremo (menos 20 grados) y cuando se fotografía un objeto brillante, en este caso la luna, a través de la ventana, la luz se refleja en los cristales y cada cristal termina creando una imagen duplicada. Este efecto es muy poco frecuente, ya que se necesitan condiciones muy específicas, como cielo despejado, mucho frío y verlo a través de una ventana.

