¿Lo imaginas en Chile? Así es el dispositivo que usa la policía de EEUU para frenar autos robados - Chilevisión

02/09/2025 08:06

¿Lo imaginas en Chile? Así es el dispositivo que usa la policía de EEUU para frenar autos robados

Hace más de una década surgió como alternativa para frenar autos robados o detener persecuciones y, ahora, luego de que la policía de Estados Unidos publicara un video en plena acción, su nombre volvió a sonar. Se trata del "Grappler Police Bumper", un dispositivo que consta de una estructura metálica que despliega una correa de alta resistencia hecha para enrollarse en el neumático o eje trasero del vehículo e inmovilizarlo en segundos. El reciente video muestra cómo el artefacto destruye parte de un automóvil y facilita el arresto de tres personas.

