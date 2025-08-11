Confirman muerte de precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe: Fue baleado en atentado de junio - Chilevisión

Durante las primeras horas de este lunes se confirmó la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, quien fue baleado durante un ataque en un evento político ocurrido el 7 de junio pasado. El senador fue trasladado de urgencia tras el atentado y, pese a que fue operado y se mantuvo internado, no logró recuperarse y falleció dos meses después. Por el ataque ya hay algunas personas detenidas, entre ellas, el autor material del crimen, quien se trataría de un adolescente.