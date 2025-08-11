 Confirman muerte de precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe: Fue baleado en atentado de junio - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
11/08/2025 07:26

Confirman muerte de precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe: Fue baleado en atentado de junio

Durante las primeras horas de este lunes se confirmó la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, quien fue baleado durante un ataque en un evento político ocurrido el 7 de junio pasado. El senador fue trasladado de urgencia tras el atentado y, pese a que fue operado y se mantuvo internado, no logró recuperarse y falleció dos meses después. Por el ataque ya hay algunas personas detenidas, entre ellas, el autor material del crimen, quien se trataría de un adolescente.

Lo más visto

Revelan hallazgo que puede dar un vuelco al caso de María Ercira: “Levantan la basura y...”

El periodista Sergio Jara reveló dos antecedentes exclusivos en el matinal Contigo en la Mañana. El primero involucra objetos hallados por recolectores de basura en el fundo Las Tórtolas y, el segundo, a un abrigo puesto a la venta en Facebook.

11/08/2025

Se viene pago de $678 mil por Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa con tu RUT si lo recibes en agosto

El pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se llevará a cabo este mes. Conoce acá los detalles y cómo saber si lo recibes.

11/08/2025

“No es humor, es humillación”: Los Locos del Humor desataron críticas tras polémica rutina en Buin

La dupla de Gabriel Artigas y Hugo Silva nuevamente genera controversia. Concejales de Buin los acusan de "acto de humillación" y "humor inaceptable" en un reciente show en la comuna.

11/08/2025

Acusación de abuso y estallido ocular: Lo que se sabe del violento cumpleaños en Pedro Aguirre Cerda

El festejado invitó a sus vecinos y uno de ellos fue acusado de realizar tocaciones indebidas a una sobrina. Posterior a ello se produjeron diversas peleas que terminaron con graves lesiones en los involucrados.

11/08/2025
Publicidad