 Video | Así fue el primer trasplante de cara de una paciente eutanasiada en el mundo - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | A metros del alcalde: El momento en que lanzan fuegos artificiales en operativo de Barrio Meiggs Ofrecía servicios en zonas afectadas por incendio: Hombre se hacía pasar por veterinario en el Biobío Sismo afectó esta tarde al norte del país: Revisa su magnitud y epicentro Pdte. Boric anunció bonos para damnificados tras lluvia en Maipú: Adelantó que el sábado se paga Conmoción en Los Lagos: Encuentran muerto a hombre que estuvo desaparecido en río de Purranque
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
03/02/2026 15:31

Video | Así fue el primer trasplante de cara de una paciente eutanasiada en el mundo

Médicos del Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, España, llevaron a cabo un inédito procedimiento quirúrgico: un trasplante de cara. Si bien esta intervención no es nueva —es el sexto trasplante facial en España y el 54.° en el mundo— es la primera vez que el rostro fue donado por una paciente que se sometió a la eutanasia. Además, fue el primero en ser planificado en 3D. Carme, la mujer que se sometió a la operación, había sufrido de una necrosis en la cara, boca y lengua en 2024 debido a la picadura de un insecto.

Lo más visto

“Me despido con una…”: El emotivo mensaje del bailarín de Cony Capelli tras dejar Fiebre de Baile

Durante la mañana de este martes, David Sáez utilizó sus redes sociales para entregar unas palabras a sus seguidores luego de terminar su participación en el programa de baile de Chilevisión.

03/02/2026

Gonzalo Valenzuela rompe el silencio por salida con mujer “idéntica a Kika Silva”: Reveló quién es

El actor compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que reconoció que estuvo paseando durante su cumpleaños junto a una mujer en la comuna de Zapallar.

03/02/2026

Hay cortes de tránsito: Estas son las calles intervenidas por operativo policial en Barrio Meiggs

Este martes, personal de Carabineros y de la Municipalidad de Santiago desarrolla la intervención de la etapa 3 del Plan de Recuperación de Barrio Meiggs. A continuación te detallamos las calles involucradas.

03/02/2026

Impacto en Fiebre de Baile: Cony Capelli abandonó la competencia y Diana Bolocco reveló el motivo

La bailarina no se presentó en la noche de eliminación de este lunes y al final del programa se explicó su decisión de abandonar la competencia a solo dos días de la gran final.

03/02/2026
Publicidad