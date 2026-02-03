Video | Así fue el primer trasplante de cara de una paciente eutanasiada en el mundo - Chilevisión

Médicos del Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, España, llevaron a cabo un inédito procedimiento quirúrgico: un trasplante de cara. Si bien esta intervención no es nueva —es el sexto trasplante facial en España y el 54.° en el mundo— es la primera vez que el rostro fue donado por una paciente que se sometió a la eutanasia. Además, fue el primero en ser planificado en 3D. Carme, la mujer que se sometió a la operación, había sufrido de una necrosis en la cara, boca y lengua en 2024 debido a la picadura de un insecto.