26/ 03/ 2026 16:41

Tras dos años de lucha judicial: Joven de 25 años recibirá la eutanasia este jueves en España

Noelia Castillo Ramos es una joven de 25 años que este jueves recibirá la eutanasia en España tras dos años de batalla legal, dado que su familia no estaba de acuerdo con la decisión. Castillo vivió en distintos orfanatos y fue víctima de una agresión sexual múltiple a los 13 años. Tras padecer personalidad múltiple y depresión severa, intentó quitarse la vida en 2022 y quedó parapléjica. Antes de recibir la eutanasia, Noelia dio una entrevista donde habla de su vida y explica sus razones para solicitar el procedimiento.