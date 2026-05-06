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“Tampoco soy un fiasco”: Los dichos de la expareja de Stephanie Vaquer antes de ser declarado culpable por femicidio frustrado

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Su nombre es Rogelio Reyes, aunque quienes le conocen se refieren a él como “El Cuatrero”. No se trata de un alias delictual, es el nombre que utiliza como competidor en la lucha libre y es la expareja de la reconocida peleadora chilena, Stephanie Vaquer, quien puso una denuncia contra él por intento de femicidio. Este miércoles, la justicia mexicana dio a conocer su veredicto, declarándolo culpable. Hace dos meses, “El Cuatrero” se refirió a su situación judicial en un podcast. Hoy, sus dichos se viralizaron por la forma que utilizó para referirse a la víctima.

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