06/ 05/ 2026 22:43

“Tampoco soy un fiasco”: Los dichos de la expareja de Stephanie Vaquer antes de ser declarado culpable por femicidio frustrado

Su nombre es Rogelio Reyes, aunque quienes le conocen se refieren a él como “El Cuatrero”. No se trata de un alias delictual, es el nombre que utiliza como competidor en la lucha libre y es la expareja de la reconocida peleadora chilena, Stephanie Vaquer, quien puso una denuncia contra él por intento de femicidio. Este miércoles, la justicia mexicana dio a conocer su veredicto, declarándolo culpable. Hace dos meses, “El Cuatrero” se refirió a su situación judicial en un podcast. Hoy, sus dichos se viralizaron por la forma que utilizó para referirse a la víctima.