El desgarrador relato de Gisele Pelicot, mujer violada por más de 50 hombres en Francia: “Podían parar en todo momento...” - Chilevisión

La audiencia comenzó formalmente el pasado 2 de septiembre y en ella ya han testificado los 51 acusados, de entre 24 y 74 años, apuntados por la violación de la víctima durante cerca de diez años.

Este martes inició la recta final del juicio contra Dominique Pelicot, un hombre acusado de haber violado y haber dejado que cerca de 50 hombres violaran a su esposa, Gisele Pelicot, en Francia.

A lo largo de las instancias, se fueron entregando antecedentes del supuesto modus operandi utilizado por el sujeto de 72 años para abusar de su ahora ex esposa, que incluía drogarla y contactar a hombres para violarla, con ella estando dormida.

En su última intervención en el tribunal de Aviñón, el sujeto reconoció que "someter a una mujer insumisa era mi fantasma", pero "sin hacerla sufrir".

Por su parte, Gisele Pelicot, la víctima, se dirigió al medio centenar de hombres y aseguró que "siente rabia porque en ningún momento pararon, en ningún momento denunciaron. (...) Podían parar en todo momento y ni uno solo denunció".

En los últimos días la causa ha dado un giro. El imputado, Dominique Pelicot, centró parte de sus alegatos de defensa para asegurar que nunca abusó o violó de su hija, Caroline Darien, quien en las audiencias manifestó estar convencia de lo contrario.

"No tienes el valor de decir la verdad, ni siquiera sobre tu ex mujer. Morirás en la mentira. Estás solo en la mentira. Es una pena, no tienes valor", lanzó la mujer en la comparecencia llevada a cabo durante ayer.