Brigitte Bardot muere a los 91 años: De ícono sexual a activista animalista - Chilevisión

Durante las últimas horas se confirmó la muerte de Brigitte Bardot, a los 91 años, figura clave del cine francés del siglo XX y uno de los grandes íconos de la emancipación sexual femenina, cuya carrera estuvo marcada tanto por su enorme influencia cultural como por la controversia: desde su consagración en Y Dios creó a la mujer (1956) y su estatus de mito erótico comparable al de Marilyn Monroe, pasando por su faceta como cantante junto a Serge Gainsbourg y su impacto en la moda, hasta su retiro del cine en 1973 para dedicarse por completo al activismo animalista; en sus últimos años, Bardot volvió a generar debate por sus posturas políticas cercanas a la ultraderecha francesa, sus declaraciones polémicas sobre el movimiento #MeToo y su rechazo a la vacunación contra el covid, una trayectoria compleja que, según una de sus biógrafas, puede resumirse en una idea: “Bardot siempre ha sido y será una niña”.