Es FALSO que el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, haya expresado la frase: “El peor enemigo de un pobre es otro pobre que se cree rico y defiende a quien los hace pobres a ambos” - Chilevisión

No hay evidencia que respalde que Pepe Mujica haya pronunciado la frase que se le atribuye en redes sociales. Investigaciones y búsquedas en diferentes idiomas confirman que el contenido carece de registros oficiales o fuentes verificables.

En los últimos días, se ha viralizado nuevamente una supuesta cita de José "Pepe" Mujica, acompañada de una fotografía de él y difundida en publicaciones de X. Tras un proceso de verificación, se determinó que el contenido no es auténtico.



La publicación en cuestión acumuló 812 mil visualizaciones en X y ha sido replicada en diversas plataformas. La frase, que ha circulado por años, ya ha sido revisada por medios especializados en verificación, quienes también concluyeron que es falsa.



El análisis se realizó con las siguientes herramientas y metodologías:

1. Búsqueda avanzada en X: Se identificó que el primer tweet que vinculaba esta frase a Mujica fue publicado el 11 de julio de 2023 por la cuenta @Chris_santos5 (https://x.com/Chris_santos5/status/1679193571428007958).







2. Búsqueda avanzada en Google: Se rastrearon resultados relacionados con el texto y su asociación a Mujica. Ninguno provino de un discurso registrado o de publicaciones verificadas.



3. Análisis de Fact Checks previos: Medios especializados ya habían revisado la frase, concluyendo que no existe registro oficial que respalde su atribución. Durante la investigación, también se detectó una cuenta en X (@pepemujicacom) que publicó contenido similar en marzo de 2023. Esta cuenta, eliminada posteriormente, no era oficial y carecía de respaldo fidedigno.







3. Búsqueda en otros idiomas: Para descartar que la frase tuviera un origen distinto, se tradujo al inglés, francés y portugués. En esta última lengua apareció una versión similar atribuida al escritor Paulo Coelho: "Lo peor de parte de una sociedad manipulada por la política, es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza". Sin embargo, esta frase tampoco tiene un registro confiable que confirme su autoría.



Adicionalmente, se utilizaron herramientas como Wayback Machine para recuperar publicaciones de la cuenta @pepemujicacom. Aunque no se halló el texto exacto, el análisis refuerza que esta cuenta no era oficial ni tenía vínculo directo con Mujica, invalidando aún más la atribución.

Conclusión

Tras la investigación realizada, se concluye que este contenido es falso, debido a las siguientes razones:



1. No existen registros oficiales ni discursos que respalden que Mujica haya pronunciado esta frase.



2. Las publicaciones que comparten esta cita provienen de cuentas no oficiales, como @pepemujicacom, sin credibilidad o respaldo verificable.



3. La frase no aparece en otras fuentes confiables, ni siquiera en su traducción a otros idiomas. La versión atribuida a Paulo Coelho (que es la que podría acercarse en mayor medida) también carece de evidencia que confirme su autenticidad.