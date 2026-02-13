Víctima protegió su vientre: Delincuentes asaltaron a embarazada con subametralladoras uzi en Quilicura - Chilevisión

Una mujer embarazada y su pareja fueron víctimas de un violento asalto en la comuna de Quilicura, luego que fueron abordados por cuatro delincuentes armados con pistolas y subametralladoras. El momento más impactante registrado por las cámaras de seguridad, muestra a la mujer siendo amenazada y apuntada por un sujeto con un arma de fuego, razón por la que ella responde cubriéndose el vientre con las manos. Los antisociales concretaron el robo y huyeron con pertenencias personales de ambos y con la camioneta, presumiblemente para cometer otros delitos.