 Víctima protegió su vientre: Delincuentes asaltaron a embarazada con subametralladoras uzi en Quilicura - Chilevisión
Minuto a minuto
Codelco remueve a tres ejecutivos por ocultamiento de información sobre tragedia en mina El Teniente Exfiscal en picada tras liberación de reos por error: “Una chacota, no estás controlando un restaurante” Software indicó que chilenos recibieron 31 llamadas de spam en promedio al mes durante 2025 ¿Quién es “El Poroto”? El narco y DT de fútbol que estaría detrás de las amenazas a alcaldesa de Lo Espejo Video fue clave: Detienen a presunto asesino de profesor de 75 años asaltado en diciembre en El Bosque
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
13/02/2026 07:52

Víctima protegió su vientre: Delincuentes asaltaron a embarazada con subametralladoras uzi en Quilicura

Una mujer embarazada y su pareja fueron víctimas de un violento asalto en la comuna de Quilicura, luego que fueron abordados por cuatro delincuentes armados con pistolas y subametralladoras. El momento más impactante registrado por las cámaras de seguridad, muestra a la mujer siendo amenazada y apuntada por un sujeto con un arma de fuego, razón por la que ella responde cubriéndose el vientre con las manos. Los antisociales concretaron el robo y huyeron con pertenencias personales de ambos y con la camioneta, presumiblemente para cometer otros delitos.

Lo más visto

Hotel de Iquique entregó versión por supuestos desmanes de Américo previo al quiebre con Yamila Reyna

A través de un comunicado, el recinto se refirió a los hechos que se habrían registrado el pasado viernes 6 de febrero. "No existe ninguna denuncia en contra de ningún pasajero", aclaró.

12/02/2026

Ya es oficial: Revisa el listado de los 13 partidos políticos que fueron disueltos por el Servel

La medida se concretó en cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, que exige alcanzar al menos el 5% de los votos válidamente emitidos en la elección parlamentaria.

12/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito

Fonasa continúa con el proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso, el cual se extenderá hasta el 15 de marzo de este año. Puedes conocer en simples pasos si es que lo recibes.

12/02/2026

¿Están separados? Pinilla aclaró rumores de quiebre con Gissella Gallardo y reveló especial gesto

Este miércoles, el exfutbolista dio a conocer que está en tratamiento por un diagnóstico de cáncer de piel. Además, destacó el rol que ha cumplido su esposa en este complejo momento.

12/02/2026
Publicidad