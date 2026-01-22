 Banda delictual volcó vehículo en Buin tras larga persecución luego de dos encerronas frustradas - Chilevisión
Minuto a minuto
Pdte. Boric decretó dos días de duelo nacional por tragedia y víctimas de incendios forestales Tras alerta de vecinos: Detienen a sospechoso de iniciar focos de incendio en Punta de Parra Minsal difunde alerta alimentaria por lotes de leche infantil con presunta sustancia bacteriana Gobierno alerta: 379 abusadores, violadores y homicidas podrían dejar la cárcel con proyecto de ley “Juzgue usted”: Pdte. Boric respondió a diputada republicana tras críticas por incendios
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
22/01/2026 07:40

Banda delictual volcó vehículo en Buin tras larga persecución luego de dos encerronas frustradas

Una banda delictual colisionó con un taxi y volcó en la caletera de la Ruta 5 Sur luego de realizar dos encerronas en Buin e intentar huir en una larga persecución donde escaparon de personal de seguridad municipal. Fueron al menos cuatro jóvenes quienes primero abordaron a una familia, quien logró escapar del delito. Minutos más tarde hicieron lo mismo, resultando también en un robo frustrado. Fue en eso cuando fueron sorprendidos por los funcionarios, uno de ellos siendo capturados, mientras que el resto logró escapar

Lo más visto

“¿Camila Nash School?”: Américo desató ola de reacciones por llamativo acento en entrevista

El cantante chileno llamó la atención en redes sociales en una conversación con la periodista Javiera Quiroga, donde algunos usuarios lo acusaron de cambiar su forma de hablar.

22/01/2026

Minsal difunde alerta alimentaria por lotes de leche infantil con presunta sustancia bacteriana

En menos de un mes, con dos productos distintos se ha tomado esta medida preventiva por presencia de sustancia que genera problemas digestivos.

22/01/2026

“Le has sacado partido a tu ignorancia”: Cata Guerra descolocó a Pamela Díaz con inesperado comentario

La actriz transparentó por qué su madre, Gloria Münchmeyer, no ha querido participar en el programa de entrevistas de La Fiera, y aprovechó de lanzar una inesperada opinión.

22/01/2026

“Juzgue usted”: Pdte. Boric respondió a diputada republicana tras críticas por incendios

A través de redes sociales, el mandatario replicó a la legisladora electa Paz Charpentier por las acusaciones que ella levantó en X asegurando una lenta respuesta del gobierno a la emergencia.

22/01/2026
Publicidad