Banda delictual volcó vehículo en Buin tras larga persecución luego de dos encerronas frustradas - Chilevisión

Una banda delictual colisionó con un taxi y volcó en la caletera de la Ruta 5 Sur luego de realizar dos encerronas en Buin e intentar huir en una larga persecución donde escaparon de personal de seguridad municipal. Fueron al menos cuatro jóvenes quienes primero abordaron a una familia, quien logró escapar del delito. Minutos más tarde hicieron lo mismo, resultando también en un robo frustrado. Fue en eso cuando fueron sorprendidos por los funcionarios, uno de ellos siendo capturados, mientras que el resto logró escapar.