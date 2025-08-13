 Dentro del 'edificio sin ley': Así fue el megaoperativo en Independencia que dejó 12 detenidos - Chilevisión
13/08/2025 22:12

Dentro del 'edificio sin ley': Así fue el megaoperativo en Independencia que dejó 12 detenidos

Un total de 30 departamentos tomados tenía el edificio complejo Inglaterra de la comuna de Independencia. En un allanamiento fueron detenidas 12 personas, algunas supuestamente vinculadas con secuestros de menores, el homicidio del "Rey de Meiggs" y otros delitos. En los pasillos del recinto se veían peleas, venta de drogas y prostitución, pero el hecho por el cual llegó la policía a ese lugar fue la sustracción de un menor, quien fue baleado porque no quería trabajar para la banda delictual que se había apoderado del edificio.

