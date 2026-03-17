 VIDEO | Persecución terminó en violento choque en Peñalolén: Transeúntes casi fueron atropellados - Chilevisión
Minuto a minuto
Por más de $850 millones: Ponen a la venta casa donde vivió expresidente Boric en Barrio Yungay Nicolás Zepeda enfrenta tercer juicio: ¿Cuándo se conocerá la sentencia por el caso de Narumi Kurosaki? Gobierno retira del Congreso proyecto de negociación colectiva ramal que Boric ingresó en enero Nueva revelación en juicio de Nicolás Zepeda: Hallaron ADN de una cuarta persona en caso Narumi Kurosaki Gobierno de Kast evalúa cambios: ¿Qué es el MEPCO y cómo funciona?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
17/03/2026 08:53

VIDEO | Persecución terminó en violento choque en Peñalolén: Transeúntes casi fueron atropellados

Un grave accidente tuvo lugar en Peñalolén tras una extensa persecución. Todo ocurrió cuando un vehículo evadió una fiscalización vehicular de parte de seguridad municipal. Acto seguido, guardias a bordo de motocicletas lo siguieron a toda velocidad, lo que provocó que el conductor del automóvil perdiera el control y se estrellara contra un poste. Al ser detenido, justificó su temeraria acción al asegurar que el vehículo estaba en prenda. Tanto los documentos del auto como su licencia de conducir estaban al día.

Lo más visto

“Pensé que iba a morir…”: Nicolás Zepeda revela agresiones al interior de cárcel en Francia

Durante la jornada de este martes comenzó el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, único sospechoso de la desaparición de su expareja Narumi Kurosaki.

17/03/2026

¿Qué pasará con Zúmbale Primo? Anuncia drástica decisión tras repentina salida de su guitarrista

El grupo de cumbia ranchera declaró que la decisión no se debe a la salida del guitarrista, pues señalaron que la decisión estaba siendo "evaluada desde hace un tiempo".

17/03/2026

“¡Jamás fue!”: Diego Venegas intentó conquistar a Antonella y recibió duro rechazo en Fiebre de Baile

La artista circense aclaró la razón que motivó su negativa a la invitación de su compañero, pero no le cerró del todo la puerta a una nueva cita. Eso sí, puso sus condiciones para que se concrete

17/03/2026

¿No recibiste el ex Bono Marzo? Revisa cómo apelar al Aporte Familiar Permanente con tu RUT

Este lunes se entregó el pago al último grupo de beneficiarios del Aporte Familiar Permanente 2026. Si tu nombre no está en la nómina y consideras que es un error, conoce cómo apelar para hacer valer el derecho al cobro.

17/03/2026
Publicidad