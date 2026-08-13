13/ 08/ 2026 21:35

VIDEO | Delincuentes asaltaron a mujer, recibieron disparos de Carabineros y luego escaparon en Iquique

Dos delincuentes asaltaron violentamente a una mujer en las cercanías de la Zona Franca, en la ciudad de Iquique. Ante la emergencia, funcionarios de Carabineros detuvieron el tránsito e iniciaron un operativo para lograr la detención de los sujetos. Tras interceptarlos por algunos segundos e incluso utilizar sus armas de servicio, los antisociales lograron darse a la fuga con rumbo todavía desconocido.