La noche de este viernes, un conocido tiktoker sufrió un masivo robo en plena vía pública en la comuna de Santiago Centro. De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad, al menos 30 ciclistas abordaron con palos al influencer. "Es molesto que uno no pueda caminar tranquilo en su propio país (...) me da rabia, pero miedo no tengo", comentó el creador de contenido, que quiso mantenerse incógnito para evitar nuevos ataques.