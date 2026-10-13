13/ 10/ 2026 07:28

Se investiga conflicto previo: Adolescente fue baleado en Lo Espejo

En la población Santa Adriana de la comuna de Lo Espejo, un joven de 15 años fue atacado por un sujeto que no ha sido identificado por personal policial. De acuerdo a los primeros antecedentes, la víctima habría tenido un conflicto con el agresor, quien disparó en al menos seis oportunidades, donde uno de estos disparo le dio en la espalda. El adolescente fue trasladado al Hospital Barros Luco donde se encuentra fuera de riesgo vital.