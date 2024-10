El relato del esposo de mujer baleada en jornada de elecciones en El Bosque: “Usó su arma y le pegó a mi señora” - Chilevisión

El conversación con CHV Noticias, el marido de la víctima señaló que todo se originó luego de un altercado con otro conductor. "Casi chocó y el hombre vino, se colocó al lado mío y me escupió", contó.

La tarde de este sábado, una mujer se acercó pidiendo ayuda a Carabineros en las afueras de un centro de votación ubicado en el Centro Cívico Cultural de El Bosque luego de recibir un impacto de bala en su pie.

En conversación con CHV Noticias, el esposo de la víctima explicó lo ocurrido y adelantó que ella fue atendida a tiempo en Hospital El Pino y que, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

En primer lugar, el hombre relató que fueron a votar y que, tras cumplir con su deber cívico, salieron del lugar en su automóvil cuando se les atravesó un conductor.

"Casi chocó y el hombre vino, se colocó al lado mío y me escupió, me trató mal", contó al periodista Fabián Acevedo. Luego, siguió su ruta y "el hombre me siguió detrás y nos hizo una persecusión".

Una vez se encontraron, señaló que el automovilista los amenazó tres veces con una pistola: "Traté de esquivarlo, pero al último nos alcanzó, percutó su arma y le pegó a mi señora dos tiros. Uno de los disparos pegó en la camioneta y ahí afectó a mi señora justo en el talón".

Mujer se encuentra fuera de peligro

El afectado asegura que es un hombre de trabajo y que solo fueron a cumplir con su obligaciones como ciudadanos. "Si no hubiese sido por el bototo, otra cosa hubiese pasado", subrayó.

Finalmente, agradeció a quienes asistieron a su mujer y también reconoció el trabajo de funcionarios de Carabineros, quienes sirvieron de escolta para llegar rápidamente hasta el centro asistencial.

"Ellos nos hicieron un trayecto bien expedito y llegamos a tiempo con mi señora al hospital. Le van a sacar el proyectil, van a hacer las cirugías que corresponden y lo bueno es que no está complicada, no tiene fractura, solamente hay que sacar el proyectil", concluyó.