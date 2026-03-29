29/ 03/ 2026 10:28

Lo atraparon por GPS de celular robado: Detienen a falso policía tras encerrona frustrada en Quinta Normal

Tres falsos policías fueron denunciados en la comuna de San Ramón luego de robarle violentamente el teléfono a una persona, aparato que contaba con su GPS activado y que permitió darle seguimiento y ubicarlo en en Quinta Normal. Una vez que llegó Carabineros al lugar, se percataron de un accidente de tránsito que surgió producto de una encerrona frustrada por parte de estos mismo sujetos, quienes incluso hirieron de bala a sus víctimas. Ante la presencia policial arrancaron del lugar, abandonando a uno de sus colegas herido en el suelo, quien fue detenido tras dar cuenta de que contaba con una placa falsa de policía.