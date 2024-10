La adulta mayor de 70 años que abrazó a un delincuente que la asaltaba entregó un fuerte testimonio tras el hecho que ocurrió en horas de la tarde de este jueves en su casa en Independencia. La víctima estaba en el comedor cuando sintió que golpearon su puerta, momento en el que ingresaron cerca de cinco antisociales. "Le dije: 'Mijito lindo, por favor, no me hagan nada', y lo abracé... ¡Y el cabro me abrazó! Sirvió la estrategia de haber apapachado al cabro", fue parte de su declaración.