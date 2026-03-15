Grupo armado destroza Cesfam y amenaza a funcionarios en Puchuncaví: Buscaban cobrar venganza - Chilevisión

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15/03/2026 09:55

Grupo armado destroza Cesfam y amenaza a funcionarios en Puchuncaví: Buscaban cobrar venganza

Un violento ataque se registró al interior de un Cesfam en Puchuncaví, luego de que un grupo de personas, con armas de fuego y cuchillos, llegaran a destrozar el lugar en busca de una persona que habría llegado con una herida en la cabeza, según informó personal del recinto. Aparentemente, el individuo que buscaban había asesinado a otro hombre durante horas de la madrugada, por lo que familiares y amigos del fallecido habrían ido a cobrar venganza en su nombre, sin embargo, el autor del homicidio fue detenido por Carabineros en el lugar.

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