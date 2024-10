“Es un psicópata y tenemos miedo”: Hermana de joven asesinada por su propio padre revela profundo drama familiar - Chilevisión

Hermanos de Diana e hijos de Pedro aseguran que han colaborado con varias pistas, ya que afirman que el sujeto está escondido en Concepción. Sin embargo, la investigación no ha avanzado y su padre ya lleva casi un mes prófugo.

Durante plena celebración de Fiestas Patrias, una tragedia azotó a una familia de Pedro Aguirre Cerda, en la RM. Se trata del parricidio de Dania Correa, de 24 años, quien murió en manos de su propio padre, Pedro Alberto Correa Ambiado, tras una presunta discusión.

De hecho, hermanos de Diana e hijos de Pedro aseguran que el sujeto confesó el crimen vía Whatsapp para luego huir, pero a casi un mes se mantiene prófugo.

Durante esta jornada, familiares conversaron con el programa Contigo En Directo de Chilevisión y expresaron todo su malestar contra la PDI y Fiscalía, a quienes acusan de un lento actuar y poca preocupación en el caso.

Hermanas de Diana entregaron detalles de la búsqueda de su padre

Yesenia y Juana, hermanas de Diana, aseguraron que como familia han colaborado con varias pistas a la PDI, ya que ellos están seguros que el prófugo está en Concepción, ya que es el único lugar donde tiene amigos y gente que lo puede ayudar.

"Como nosotros ofrecimos una recompensa, me llamaron y me dijeron que lo vieron en una población de Concepción, con gente que tiene mucho poder, hablamos como una hora, pero cuando intenté contactarme nuevamente con él, ya no me volvió a contestar", dijo Yesenia.

La mujer aseguró que la pista era certera y llamó de inmediato a la PDI, pero no hubo ninguna gestión al respecto. "Nosotros no podemos seguir esperando, porque estamos hablando de un psicópata, que no tiene consciencia tras matar a su hija y tenemos miedo como familia", cerró.