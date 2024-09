Casi 30 años en la cárcel: Los nuevos antecedentes del padre acusado de asesinar a su hija en Pedro Aguirre Cerda - Chilevisión

Juliet y Jairo, dos de los ocho hermanos que componen la familia, conversaron con Chilevisión y entregaron nuevos antecedentes de su padre.

Una semana ha pasado desde el asesinato de Dania Correa, de 24 años, ocurrido el pasado miércoles 18 de septiembre a manos de su propio padre, Pedro Alberto Correa Ambiado, de acuerdo a la confesión que él mismo hizo a su otra hija vía Whatsapp.

El hombre de 60 años sigue prófugo y es intensamente buscado por la Policía de Investigación. Por esta razón, los hermanos de Dania buscan viralizar la imagen de su padre para obtener pistas y datos de su posible paradero.

Juliet y Jairo, dos de los ocho hermanos que componen la familia, conversaron con el programa Contigo En Directo de Chilevisión y entregaron nuevos antecedentes de su padre.

Acusado de parricidio estuvo 30 años preso

Jairo, el mayor de los hermanos, contó que su padre estuvo casi 3 décadas privado de libertad y hace poco más de un año había vuelto a vivir con ellos, donde recién estaba conociendo a sus hijos.

"Lo tratamos de reincorporar a la familia, porque estuvo casi toda su vida en la cárcel, como 27 años. Nosotros quisimos ayudarlo y lo recibimos para que nos conociera, nunca lo dejamos botado y le dimos el apoyo que necesitó", afirmó.

"No sé qué paso por su mente, o si vino a hacernos daño, o nunca nos quiso, no comprendo, le doy mil vueltas y no ocomprendo que pasó por su cabeza", preguntó.

"Le abrimos la puerta de la casa para apoyarlo, queríamos recuperar a la familia que nunca tuvimos, ya que siempre estuvimos solos", cerró el hermano de la víctima.