19/ 08/ 2026 07:28

Eran investigados por otros robos: Detienen a dos adolescentes de 17 años con “herramientas para cometer delitos” en Ñuñoa

Personal de Carabineros concretó la detención de dos adolescentes de 17 años que circulaban a bordo de un automóvil en calle Montenegro, en la comuna de Ñuñoa. Según efectivos policiales, los sujetos son considerados “blancos de interés” en una investigación previa por robo de automóviles, toda vez que los dispositivos hallados en su poder están diseñados “para cometer delitos”.