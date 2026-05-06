06/ 05/ 2026 23:31

Encuentran feto al interior de un casillero en tienda de concurrido centro comercial de Santiago

Un feto fue encontrado al interior de una tienda del Mall Plaza Sur en la comuna de San Bernardo la tarde de este miércoles. Uno de los trabajadores sintió un olor que emanaba de unos casilleros. Una vez que lograron abrirlo, dieron cuenta del cuerpo de aproximadamente 40 semanas, que se encontraba envuelto en sábanas. Se estima que el feto tenía cinco días fallecido. La Brigada de Homicidios de PDI junto a la Fiscalía Occidente investigan el caso.