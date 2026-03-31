31/ 03/ 2026 15:48

“Cuida a mi hija porque peleé con mi esposa y la maté”: Vecina revela impactante diálogo tras femicidio en Las Condes

Este martes se conocieron nuevos antecedentes del femicidio ocurrido la noche del lunes en un edificio de la comuna de Las Condes, donde un hombre asesinó a su pareja frente a su hija de 3 años. Una vecina se encontró con el sujeto, quien le confesó el crimen y le pidió cuidar a la niña. “Me topé con él en el ascensor y se veía muy afectado. Se me acerca y me dice: ‘Por favor cuida a mi hija porque peleé con mi esposa y la maté”.