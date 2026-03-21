21/ 03/ 2026 10:02

Conductor ebrio provocó fatal accidente en La Cisterna: Un taxista murió y dos pasajeron permanecen graves

La noche de este viernes, un taxi con tres pasajeros a bordo fue alcanzado por una camioneta que venía en dirección contraria, en la comuna de La Cisterna. Ante este accidente,el taxista falleció, mientras que dos de los ocupantes quedaron gravemente heridos. Por su parte, el conductor del auto que protagonizó la colisión quedó detenido por manejar en estado de ebriedad tras marcar 1,24 gramos de alcohol en la sangre tras constatar lesiones posterior al choque.