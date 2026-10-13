Carabineros dispara a hombre que amenazó a sus padres con cuchillo y motosierra en La Ligua

Las víctimas también indicaron que el sujeto, que fue detenido por los uniformados, los había amenazado con quemar la vivienda con ellos al interior.

Un hombre de unos 40 años fue reducido a tiros por parte de Carabineros en medio de un operativo policial en Los Molles, comuna de La Ligua, región de Valparaíso.

Los uniformados llegaron al lugar por las amenazas que realizó el sujeto a sus padres, a quienes amedrentó con un cuchillo y una motosierra.

Radio Bío Bío indicó que el detenido terminó con una lesión en un pulmón tras el procedimiento por violencia intrafamiliar.

De hecho, Carabineros informó que aparte de los objetos que utilizó para amenazar a sus padres, además afirmó que incendiaría la vivienda con ellos adentro.





Carabineros se refirió al procedimiento

De acuerdo a lo señalado por los denunciantes, padres del detenido, el sujeto estaba bajo los efectos del alcohol y drogas.

El prefecto de servicio de la Prefectura Aconcagua, Gonzalo Medina Bennett, afirmó que el hombre mantuvo una actitud agresiva ante la llegada de los funcionarios. Explicó que utilizaron gas disuasivo y, posteriormente, sus armas de fuego, ante la persistente resistencia.