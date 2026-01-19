 Así estará el tiempo en las zonas afectadas por incendios forestales: Revisa el pronóstico - Chilevisión
19/01/2026 16:18

Así estará el tiempo en las zonas afectadas por incendios forestales: Revisa el pronóstico

El calor extremo y el viento mantienen en alerta a las autoridades que siguen el desarrollo de los incendios forestales en la zona sur del país. En ese contexto, el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, indicó que las condiciones de altas temperaturas se mantendrán. Para hoy, estas áreas esperan las siguientes temperaturas máximas: Chillán (36°), Florida (35°), Punta de Parra (26°), Laja (37°) y Angol (36°). Eso sí, el experto espera que para este miércoles 21 haya una condición de niebla que podría ayudar al control de los focos.  

