Representante de Valparaíso reveló su campaña enfocada en la adopción de animales en Miss Mundo Chile - Chilevisión

Representante de Valparaíso reveló su campaña enfocada en la adopción de animales en Miss Mundo Chile

Renata Arriagada, la candidata de la V Región, entregó su visión para la adopción responsable de animales para cuidar de estos seres queridos en familia en el Miss Mundo Chile.

Emitido el 10/11/2025

