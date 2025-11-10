Representante de Peñalolén centró su campaña en el cuidado animal en Miss Mundo Chile - Chilevisión

Representante de Villa Alemana enfocó su campaña en la salud mental en Miss Universo Chile 2025
Ivette Vilches, representante de Villa Alemana, se lució con un vestido blanco en el desfile de gala.
Bárbara Wolfenson expresó su deseo de concientizar sobre la importancia de la salud bucal en Chile. Su campaña se centra en informar y prevenir el cáncer oral, además de ofrecer atención gratuita a quienes enfrentan este diagnóstico.
Alfonsina Sobarzo-Legido transparentó sus deseos por tomar medidas amplias en la protección animal sin discriminación de especies. Desde ayudar en refugios y fundaciones hasta incentivar comedores sociales con menús vegetarianos.
Ignacia Fernández, la candidata por Las Condes al Miss Mundo Chile, expuso que su causa social es buscar impulsar la tenencia responsable de animales para que todas las familias puedan adoptar a una mascota.
Andrea Ortiz quiere impulsar una campaña de información inspirada en su carrera. Como kinesióloga, esta finalista busca concientizar el deporte como un seguro de vida que asegura una mejor vejez al promover la actividad física.