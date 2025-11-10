 Representante de Peñalolén centró su campaña en el cuidado animal en Miss Mundo Chile - Chilevisión
Representante de Peñalolén centró su campaña en el cuidado animal en Miss Mundo Chile

Alfonsina Sobarzo-Legido transparentó sus deseos por tomar medidas amplias en la protección animal sin discriminación de especies. Desde ayudar en refugios y fundaciones hasta incentivar comedores sociales con menús vegetarianos.

Emitido el 10/11/2025

