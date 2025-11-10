 Representante de La Reina muestra su mensaje enfocado en el deporte en Miss Mundo Chile - Chilevisión
Representante de La Reina muestra su mensaje enfocado en el deporte en Miss Mundo Chile

Karol Eberl, representante de La Reina, se lució con un vestido rojo en el desfile de gala y dio a conocer su propósito social en el certamen.

Emitido el 09/11/2025

