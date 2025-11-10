Representante de La Reina muestra su mensaje enfocado en el deporte en Miss Mundo Chile - Chilevisión

Representante de Lo Barnechea y su campaña en Miss Universo Chile 2025: “Es darle voz a los que no tienen”
Macarena Maira, representante de Lo Barnchea, presentó su causa social enfocada en los animales callejeros.
Alfonsina Sobarzo-Legido transparentó sus deseos por tomar medidas amplias en la protección animal sin discriminación de especies. Desde ayudar en refugios y fundaciones hasta incentivar comedores sociales con menús vegetarianos.
Ignacia Fernández, la candidata por Las Condes al Miss Mundo Chile, expuso que su causa social es buscar impulsar la tenencia responsable de animales para que todas las familias puedan adoptar a una mascota.
Andrea Ortiz quiere impulsar una campaña de información inspirada en su carrera. Como kinesióloga, esta finalista busca concientizar el deporte como un seguro de vida que asegura una mejor vejez al promover la actividad física.
La candidata Montserrat Velasco, de la IV Región, explicó que su causa social en este Miss Mundo Chile se basa en el apoyo a mujeres a partir del amor propio. Su inspiración se basa por al fallecimiento de una prima cercana.
Las 15 finalistas salieron al escenario acompañadas por la energía en vivo de la cantante urbana. Con un remix de hits populares, las representantes del certamen demostraron seguridad y elegancia en la competencia de traje de baño.