“Salí de la nada, solita”: El emotivo mensaje de Katteyes a las participantes del Miss Mundo Chile - Chilevisión

Representante de La Reina muestra su mensaje enfocado en el deporte en Miss Mundo Chile
Karol Eberl, representante de La Reina, se lució con un vestido rojo en el desfile de gala y dio a conocer su propósito social en el certamen.
Andrea Ortiz quiere impulsar una campaña de información inspirada en su carrera. Como kinesióloga, esta finalista busca concientizar el deporte como un seguro de vida que asegura una mejor vejez al promover la actividad física.
La candidata Montserrat Velasco, de la IV Región, explicó que su causa social en este Miss Mundo Chile se basa en el apoyo a mujeres a partir del amor propio. Su inspiración se basa por al fallecimiento de una prima cercana.
Las 15 finalistas salieron al escenario acompañadas por la energía en vivo de la cantante urbana. Con un remix de hits populares, las representantes del certamen demostraron seguridad y elegancia en la competencia de traje de baño.
De las 20 candidatas que llegaron hasta la Gran Final del Miss Mundo Chile, 15 fueron las elegidas para seguir en competencia. Lamentablemente, las representantes de Antofagasta, La Pintana, Talca, Villarrica y Chillán quedaron en el camino.