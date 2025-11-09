 “Salí de la nada, solita”: El emotivo mensaje de Katteyes a las participantes del Miss Mundo Chile - Chilevisión
“Salí de la nada, solita”: El emotivo mensaje de Katteyes a las participantes del Miss Mundo Chile

La revelación de la escena de la música urbana en Chile, Katteyes, entregó unas sentidas e inspiradoras palabras a las participantes del Miss Mundo Chile, resaltando que deben perseguir sus sueños.

Emitido el 09/11/2025

La revelación de la escena de la música urbana en Chile, Katteyes, entregó unas sentidas e inspiradoras palabras a las participantes del Miss Mundo Chile, resaltando que deben perseguir sus sueños.

