“¿Podrías repetirme...?”: Así fue la pregunta a la representante de Valparaíso en Miss Mundo Chile - Chilevisión

“Implementaría una política deportiva”: Miss La Reina aclaró qué haría si fuera Presidenta de Chile

Karol Everl, la candidata de La Reina, fue consultada por Camila Andrade cuál sería su primera medida de gobierno en caso de, alguna vez, llegar a ser la presidenta de Chile. La profesora de Ed. Física aclaró rápidamente su propuesta.