“¿Podrías repetirme...?”: Así fue la pregunta a la representante de Valparaíso en Miss Mundo Chile - Chilevisión

¡Quedó en blanco! El impasse de representante de Lo Barnechea en Miss Mundo Chile 2025
La candidata de Lo Barnechea, Macarena Maira, tuvo un complejo momento durante la ronda de preguntas. "Disculpa, estoy un poco nerviosa", señaló.
Karol Everl, la candidata de La Reina, fue consultada por Camila Andrade cuál sería su primera medida de gobierno en caso de, alguna vez, llegar a ser la presidenta de Chile. La profesora de Ed. Física aclaró rápidamente su propuesta.
Las 10 finalistas de la competencia deslumbraron al país con sus glamurosas pasarelas y sus exquisitos atuendos. Mientras lucían sus vestidos y su modelaje, las candidatas compartieron las campañas sociales que impulsan su participación.
Bárbara Wolfenson expresó su deseo de concientizar sobre la importancia de la salud bucal en Chile. Su campaña se centra en informar y prevenir el cáncer oral, además de ofrecer atención gratuita a quienes enfrentan este diagnóstico.