VIDEO | Así fue el elegante desfile de gala en Miss Mundo Chile 2025 - Chilevisión

VIDEO | Así fue el elegante desfile de gala en Miss Mundo Chile 2025

Las 10 finalistas de la competencia deslumbraron al país con sus glamurosas pasarelas y sus exquisitos atuendos. Mientras lucían sus vestidos y su modelaje, las candidatas compartieron las campañas sociales que impulsan su participación.

Emitido el 10/11/2025

RELACIONADOS

02:16

La reacción de Ignacia Fernández tras ganar Miss Mundo Chile 2025: “No me lo esperaba para nada”

La candidata de Las Condes obtuvo el primer lugar de la competencia y representará al país en Miss World.

01:31

¡Quedó en blanco! El impasse de representante de Lo Barnechea en Miss Mundo Chile 2025

La candidata de Lo Barnechea, Macarena Maira, tuvo un complejo momento durante la ronda de preguntas. "Disculpa, estoy un poco nerviosa", señaló.

01:25

“¿Qué te diferencia a ti?”: La pregunta que Miss Viña del Mar respondió rápidamente en Miss Mundo Chile

Bárbara Wolfenson fue consultada por Sergio Arias en el Miss Mundo Chile sobre qué la diferencia de sus compañeras para ser la próxima la representante de belleza del país.

01:41

“Implementaría una política deportiva”: Miss La Reina aclaró qué haría si fuera Presidenta de Chile

Karol Everl, la candidata de La Reina, fue consultada por Camila Andrade cuál sería su primera medida de gobierno en caso de, alguna vez, llegar a ser la presidenta de Chile. La profesora de Ed. Física aclaró rápidamente su propuesta.

13:07

01:47

“¿Podrías repetirme...?”: Así fue la pregunta a la representante de Valparaíso en Miss Mundo Chile

Gabriela Pulgar estuvo a cargo de la pregunta a la representante de Valparaíso en Miss Mundo Chile, Renata Arriagada.

01:14

“Cambiaría el dudar de mí misma”: La respuesta de candidata de Las Condes en la ronda de preguntas

El diseñador Sergio Arias le consultó a Ignacia Fernández, la Miss Las Condes, sobre qué cambiaría de sí misma si tuviera la oportunidad de hacerlo. La joven no dudó en entregar su opción.

01:13

Representante de Villa Alemana enfocó su campaña en la salud mental en Miss Universo Chile 2025

Ivette Vilches, representante de Villa Alemana, se lució con un vestido blanco en el desfile de gala.

01:19

Representante de Viña del Mar compartió su causa por el cáncer oral y salud dental en Miss Mundo Chile

Bárbara Wolfenson expresó su deseo de concientizar sobre la importancia de la salud bucal en Chile. Su campaña se centra en informar y prevenir el cáncer oral, además de ofrecer atención gratuita a quienes enfrentan este diagnóstico.

