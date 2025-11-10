VIDEO | Así fue el elegante desfile de gala en Miss Mundo Chile 2025 - Chilevisión

La reacción de Ignacia Fernández tras ganar Miss Mundo Chile 2025: “No me lo esperaba para nada”
La candidata de Las Condes obtuvo el primer lugar de la competencia y representará al país en Miss World.
Karol Everl, la candidata de La Reina, fue consultada por Camila Andrade cuál sería su primera medida de gobierno en caso de, alguna vez, llegar a ser la presidenta de Chile. La profesora de Ed. Física aclaró rápidamente su propuesta.
Las 10 finalistas de la competencia deslumbraron al país con sus glamurosas pasarelas y sus exquisitos atuendos. Mientras lucían sus vestidos y su modelaje, las candidatas compartieron las campañas sociales que impulsan su participación.
Bárbara Wolfenson expresó su deseo de concientizar sobre la importancia de la salud bucal en Chile. Su campaña se centra en informar y prevenir el cáncer oral, además de ofrecer atención gratuita a quienes enfrentan este diagnóstico.