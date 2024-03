¿Qué canciones incluye? Este es el setlist que presentará Limp Bizkit en Lollapalooza 2024 - Chilevisión

La banda estadounidense de nu metal y rap metal, Limp Bizkit, es uno de los platos fuertes de Lollapalooza Chile 2024 y se presentará el próximo 15 de marzo a las 19:45 horas en el Banco de Chile Stage.

La agrupación liderada por Fred Durst hará un repaso por sus 30 años de carrera en donde interpretarán sus más grandes éxitos como "Break Stuff", "Rollin'" y "Take a Look Around", entre otros.

¿Cuál es el setlist de Limp Bizkit para Lollapalooza 2024?

El último concierto masivo de la banda fue el 6 de diciembre de 2023 en el Fortitude Music Hall de Australia, donde interpretaron 16 canciones.

En base a eso y aunque se trata de información preliminar, según lo que indica setlist.fm este es el órden de canciones que el grupo ha utilizado en sus últimos shows y que podrían traer al escenario de Lollapalooza Chile 2024: