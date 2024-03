Limp Bizkit: ¿Cuándo llegan a Lollapalooza Chile? - Chilevisión

Esta popular banda estadounidense, liderada por Fred Durst, es uno de los exponentes más relevantes del nu metal y el movimiento rockero de los 2000. Significant Other y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, son sus álbumes más populares, mientras que su producto más reciente, lanzado en el 2021 se llama Still Sucks, que corresponde a su último álbum.

¿Cuándo se presenta en Lollapalooza Chile?

Limp Bizkit se presentará en Lollapalooza Chile el viernes 15 de marzo, en el escenario del Banco de Chile desde las 19:45 hasta las 20:45 hrs.