¿Quién es Hozier y cuándo cantará en el Lollapalooza Chile? - Chilevisión

Reconocido por su popular himno LGBT+ en el 2013, Take Me To Church, el cantante irlandés, Hozier, pisará por primera vez el territorio chileno y llegará directamente a los escenarios de Lollapalooza Chile. Con más de 2.6 millones de reproducciones en su más reciente tema, Northern Attitude, compositor buscará abrirse un lugar en el corazón de Chile

¿Cuándo se presenta en Lollapalooza Chile?

Hozier se presentará en los escenarios de Lollapalooza Chile el viernes 15 de marzo, en el escenario Banco de Chile desde las 17:45 hasta las 18:45 horas, en donde podrás disfrutar de sus nuevos lanzamientos y más famosos sencillos.