Con los clásicos de Plan B: Este es el setlist de Chencho Corleone en Lollapalooza 2024 - Chilevisión

¿Cuál es tu favorita? Estas son las canciones que presentará Hoziel en Lollapalooza 2024

Tras 10 años de una exitosa carrera, Hoziel llega a nuestro país con un show de una hora en el escenario de Lollapalooza 2024 y además promete cantar "Take Me To Church", uno de los sencillos más aclamados por el público.