Lollapalooza 2024: ¿Cuál es el setlist de The Offspring? - Chilevisión

The Offspring llega a nuestro país para presentarse en el escenario de Lollapalooza 2024 este sábado 16 de marzo a las 18:30 horas en el Cenco Malls Stage, donde harán un repaso completo por sus 40 años de carrera.

El grupo estadounidense de punk rock interpretarpá sus mejores éxitos como "The Kids Aren't Alright", "You're Gonna Go Far, Kid" y "Self Esteem", en un show que tendrá una hora de duración.

¿Cuál es el setlist de The Offspring para Lollapalooza 2024?

Si bien se trata de información preliminar, que puede estar sujeta a modificaciones dependiendo del tiempo de la presentación y la interacción con el público, según setlist.fm estas son las canciones que The Offspring interpretará en Lollapalooza 2024: