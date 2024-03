¿Quiénes son The Offspring y cuándo llegarán a Chile? - Chilevisión

Esta banda estadounidense de punk rock volverá a tocar en nuestro país en los escenarios de Lollapalooza Chile. Este quinteto formado en los 80 e integrado por Dexter Holland, Noodles, Todd Morse, Jonah Nimoy y Brandon Pertzborn, promete hacer enloquecer al público del festival con éxitos como Come Out and Play y The Kids Aren´t Alright.

¿Cuándo se presentan en Lollapalooza Chile?

The Offspring realizará su debut en Lollapalooza Chile el sábado 16 de marzo, en el escenario Cenco Malls desde las 18:30 hasta las 19:30.