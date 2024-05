La reflexión de Francisco Kaminski tras polémico beso con Camila Andrade en Puente Alto - Chilevisión

"Lo delicado es el coqueteo", indicó Francisco Kaminski sobre lo ocurrido con Camila Andrade en el evento de Puente Alto y las repercusiones de ese beso.

Francisco Kaminski fue expuesto a la reacción de Carla Jara viendo el polémico beso que protagonizó con Camila Andrade en un evento en Puente Alto.

En este sentido, el involucrado negó que fuera algo diferente a lo que se espera que sea "un beso de festival", sin embargo, reconoce la atmósfera que se creó en ese momento.

"La falta de respeto" de Kaminski

En el extracto que se mostró al comunicador en Podemos Hablar, se ve a Jara desilusionada e incluso declaró que fue "una falta de respeto tremenda" el beso entre su esposo y Andrade.

Ante esto, Francisco expresó que, a su parecer, "lo delicado es el coqueteo, la agarro de cintura (...) la cagué, le falte el respeto, no debería haber sido así, fue un error, llámalo como quieres llamarlo".

"Cuando la Carla me pregunta por qué no me dijiste, sabía que la había cagado, sabía que no había actuado como, como debía haber actuado, y mucho antes de eso yo debería haber terminado mi relación, yo no actúe bien, no soy experto en esto", enfatizó.

Recordemos que a Carla le mostraron, los mismos compañeros de trabajo de Kaminski y Andrade, el beso que se había dado su esposo en Puente Alto y le revelaron supuestos coqueteos detrás del escenario.