¡La Divina Comida celebra 200 capítulos! Estos son los momentos que han marcado al programa - Chilevisión

Durante nueve temporadas, los famosos han abierto las puertas de su casa para mostrar su hogar, su intimidad y sus habilidades en la cocina. Diversas celebridades, actores, políticos, deportistas, chefs e influencers han sido los protagonistas del espacio de conversación, donde se ha logrado crear un ambiente íntimo, donde pareciera no haber cámaras grabando.

En julio de 2016 fue el estreno del estelar La Divina Comida con el especial de “Las reinas de la noche”, donde participaron las actrices que protagonizaron la teleserie “Adrenalina”, Francisca Merino, Berta Lasala, Aranzazú Yankovic y Alejandra Herrera. Cuatro veladas donde se dio rienda suelta a las risas y grandes confesiones.

En ese primer encuentro la química fue evidente y la receta del programa al público le gustó. En redes sociales todos comentaban sobre lo que pasó en esas cuatro noches, lo que marcó un precedente. Así le siguieron más capítulos y este sábado se conmemoran 200 capítulos al aire del programa más longevo al aire actualmente por Chilevisión.

Pese a que el programa mantiene su formato original, se han grabado capítulos especiales, que han sorprendido por sus temáticas: especial parejas, especial de chefs, especial restaurantes, especial padres e hijos, entre otros, los cuales han resultado todo un éxito en audiencia.

Tras siete años han sido cientos los momentos que se han quedado en el inconsciente colectivo, como, por ejemplo, las risas al unísono de José Miguel Viñuela y Denisse Rosenthal, donde también participaron Pamela Díaz y Sergio Freire. Uno de los capítulos favoritos del público y que destaca en redes sociales, donde acumula en YouTube más de 3,9 millones de reproducciones.

En cuanto al top 3 de capítulos más vistos en TV, el que lleva la delantera con 17,4 puntos de rating hogar es el de Julio Milostich, Kathy Salosny, Andrea Molina y Arturo Walden “Kiwi”, donde el grupo logró una química inigualable contando íntimos momentos de su vida.

Tras las cámaras…

La insigne voz en off del programa, Jani Dueñas revela que ya perdió la cuenta de los capítulos que ha grabado, “ha sido un trabajo de una entretención tal que como que no siento que hayan pasado tantos años, no se siente como estar en un trabajo hace mucho tiempo y hacer siempre lo mismo, creo que eso es lo mejor para mí de esta pega, que todas las veces son distintas, ya que todos los capítulos plantean diferentes desafíos”.

Además, plantea que se encuentra muy cómoda ejerciendo este rol del programa por la versatilidad del formato, “creo que es el único espacio televisivo en Chile que toma a los famosos y los lleva a la realidad y se los muestra a la gente tal como son”.

Referente a esto, la amistad ha surgido durante las grabaciones y es verdad que se han creado grupos de WhatsApp, y han existido nuevas juntas fuera del programa.

Uno de los grupos en donde se mantiene la amistad es el de Carmen Gloria Arroyo, Francisca Mardones, Etienne Bobenrieth y Rodrigo Bastidas, quienes se han seguido juntando y haciendo asados. Tal es la cercanía que en octubre del 2022, Carmen Gloria Arroyo ofició el matrimonio de Francisca, en Instagram publicaron fotos del encuentro.

La Jueza de TVN, comentó: “¡debo admitir que lo pase increíble! Muy por sobre mis expectativas, disfruté de las conversaciones, las más ricas preparaciones de cada uno y la cordialidad del equipo del programa que te facilitan todo. Con respecto al matrimonio de Fran, revela que “en una de esas conversaciones Fernanda, la pareja de Francisca, comentó que había soñado que yo oficiaba su matrimonio y bastó para que me impulsara a hacer realidad ese sueño. Fue un emocionante honor que guardó como un tesoro en mi corazón. Tenemos una amistad aún incipiente, pero con todas las ganas de que siga creciendo y fortaleciéndose con el tiempo”.

Otro grupo que impresiona es el de Blanca Lewin, Gonzalo Duran, Liliana García y Antonio Campos, quienes reconocen que se juntan periódicamente a cenar. Hace unas semanas subieron fotos de una de sus juntas posteriores a la grabación del programa.

Momentos épicos

Muchas risas y momentos para el recuerdo ha dejado La Divina Comida.